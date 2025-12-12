FC Utrecht, burgemeester Dijksma en politie bedanken voetbalsupporters: ‘Het was een echt voetbalfeest’

FC Utrecht, burgemeester Sharon Dijksma en de politie geven een gezamenlijke reactie op de wedstrijd FC Utrecht – Nottingham Forest van donderdagavond. De drie zijn blij met hoe het voor, tijdens en na de wedstrijd is verlopen en bedanken de supporters daarvoor.
Donderdagavond waren zo’n drieduizend Engelse supporters te gast in het centrum van Utrecht. De wedstrijd verliep volgens FC Utrecht, de burgemeester en de politie boven verwachting goed. Daarom willen ze de supporters van beide clubs bedanken.
“Het was een echt voetbalfeest”, aldus de drie. “Wij bedanken de supporters van beide clubs voor hun positieve bijdrage. We kijken uit naar de volgende Europese wedstrijd van FC Utrecht.”
Volgens de gemeente en de politie hebben het veiligheidsrisicogebied en de grootschalige inzet van de politie goed gewerkt “om een kleine minderheid van raddraaiers in toom te houden”.
