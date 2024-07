FC Utrecht-clubicoon Mark van der Maarel krijgt afscheidsduel op 8 september

FC Utrecht-clubicoon Mark van der Maarel zal op zondag 8 september nog één keer zijn voetbalschoenen aantrekken. Die dag wordt in Stadion Galgenwaard namelijk zijn afscheidsduel gespeeld. Seizoenkaarthouders mogen gratis naar binnen.

De wedstrijd wordt op 8 september afgetrapt om 14.30 uur. Naast Van der Maarel zelf zijn er verschillende oud-spelers en -trainers uitgenodigd. Van der Maarel heeft zelf een selectie samengesteld van spelers met wie hij in het verleden samen heeft gespeeld. FC Utrecht maakt de komende weken bekend wie er allemaal bij de wedstrijd aanwezig zullen zijn.

Fans die bij de wedstrijd willen zijn, kunnen vanaf 15 augustus een kaartje kopen. Seizoenkaarthouders mogen gratis naar binnen. Zij hoeven geen losse vrijkaart te bestellen en kunnen op vertoon van hun seizoenkaart Stadion Galgenwaard in.

“Zoals bekend wordt het competitieduel met PEC Zwolle zonder publiek afgewerkt, iets waar FC Utrecht enorm van baalt. Door Seizoenkaarthouders uit te nodigen voor het officiële afscheid van Mark van der Maarel, is onze trouwe aanhang ook dit seizoen verzekerd van zeventien thuiswedstrijden in Stadion Galgenwaard”, aldus FC Utrecht.

Achter de schermen

Mark van der Maarel maakte in maart van dit jaar bekend te stoppen als profvoetballer. Na zijn afscheid als voetballer blijft hij overigens wel aan FC Utrecht verbonden, maar dan achter de schermen. Over zijn toekomstplannen zei Van der Maarel in maart: “Ik ben heel blij hoe de club mij ziet en hoe ze het vertrouwen hebben uitgesproken om samen met elkaar te ontdekken wat er uitkomt en dat zal meer de beleidsmatige kant zijn. (…) De club is ambitieus en er is nog zoveel meer mogelijk, daar wil ik heel graag aan meehelpen. Hoe de club met mij omgaat nu maakt het ook wel makkelijker om te stoppen. Daar voel ik het respect en dat is een mooi vangnet om op voort te borduren.”