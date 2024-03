FC Utrecht-clubicoon Mark van der Maarel (34) zet punt achter voetbalcarrière

Clubicoon Mark van der Maarel stopt na dit seizoen met profvoetbal. Dat maakt FC Utrecht vrijdagochtend bekend. De 34-jarige verdediger blijft wel aan FC Utrecht verbonden, maar dan achter de schermen.

Van der Maarel maakte op 20 september 2009 zijn debuut voor FC Utrecht, in de wedstrijd tegen ADO Den Haag. Drie dagen later, in een bekerduel tegen FC Groningen, stond hij voor het eerst in de basis. Van der Maarel kwam tot nu toe 388 keer uit voor het eerste elftal van FC Utrecht.

“Het is iets waar ik al langer mee worstel en ook wel moeilijk vind”, zegt Van der Maarel. “Maar ik denk dat het de juiste beslissing is om ermee te stoppen aan het einde van dit seizoen. Je geeft elke dag heel je hebben en houwen en ziel en zaligheid. Je hebt binding ermee. Als je dan tot de conclusie komt, gevoelsmatig, dat je niet meer je ei helemaal kwijt kan dan is dat een lastige conclusie die je moet trekken.”

❤️ 𝗠𝗮𝗿𝗸 heeft de knoop doorgehakt. 👏 pic.twitter.com/OcnkpcyCbY — FC Utrecht (@fcutrecht) March 15, 2024

Toekomstplannen

Van der Maarel hangt dan zijn voetbalschoenen aan de wilgen, hij blijft wel verbonden aan FC Utrecht. “Het takenpakket wordt de komende periode vormgegeven. Tot die tijd blijft hij, zoals een ieder bij de Utrechtse FC dat al sinds 2009 van hem gewend is, zich met ziel en zaligheid inzetten voor het eerste elftal”, laat FC Utrecht weten.

Over zijn toekomstplannen zegt Van der Maarel: “Ik ben heel blij hoe de club mij ziet en hoe ze het vertrouwen hebben uitgesproken om samen met elkaar te ontdekken wat er uitkomt en dat zal meer de beleidsmatige kant zijn. Dat zijn we nu aan het vormgeven en dat geeft ook wel heel veel energie. De club is ambitieus en er is nog zoveel meer mogelijk, daar wil ik heel graag aan meehelpen. Hoe de club met mij omgaat nu maakt het ook wel makkelijker om te stoppen. Daar voel ik het respect en dat is een mooi vangnet om op voort te borduren.”

‘Vrij uniek’

Volgens technisch directeur Jordy Zuidam is de betekenis van Van der Maarel voor FC Utrecht ‘niet in een paar zinnen te vatten’. “Wat hij heeft gedaan is vrij uniek, zeker in deze tijd. Zestien jaar met ziel en zaligheid voor één club spelen. Dan ben je een icoon. Mark is door de jaren uitgegroeid tot een uithangbord, een verlengstuk, een cultuurbewaarder en een rots in de branding, zowel op als naast het veld”, zegt Zuidam.

“Ik heb veel respect voor Mark als mens én als voetballer. Ik weet hoe moeilijk het voor hem is geweest om deze keuze te maken. Mark is namelijk een winnaar. Wel ben ik heel blij dat we gezamenlijk aan het bekijken zijn in welke hoedanigheid hij na dit seizoen verbonden kan blijven aan FC Utrecht. Want dat we zijn ervaringen, kennis en kunde ook buiten het veld kunnen gebruiken, dat staat buiten kijf.”

De club gaat in samenwerking met de supporters werken aan een ‘passend afscheid’. “Op een later moment zal daarover gecommuniceerd worden.”