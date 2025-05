FC Utrecht weet dankzij de uitslagen van afgelopen woensdag met zekerheid dat het op de vierde plek van de Eredivisie is geëindigd, waarmee de club in de tweede voorronde van de Europa League mag instromen. Welke data kan de FC Utrecht-fan al vastleggen?

De tweede voorronde biedt nog geen garantie op de groepsfase van een Europees hoofdtoernooi komend seizoen; het is namelijk de twee-na-laatste horde voor de groepsfase.

Als de club uit de Domstad de groepsfase van de Europa League (EL) wil bereiken, moet het 3 tweeluiken achtereenvolgens winnen. Verliest FC Utrecht een tweeluik, is dat nog geen ramp, en gaat het verder in de plaatsing voor de voorrondes van de Europa Conference League (ECL).

FC Utrecht stroomt bij een verliespartij in een voorronde van de EL door naar de derde voorronde óf de play-offs van de UEL. Op het moment dat FC Utrecht een tweeluik in de voorrondes van de ECL verliest, is er geen vangnet meer en is het daarmee direct uitgeschakeld voor Europees voetbal.

Minimaal 2 van de 3 tweeluiken winnen voor groepsfase Europees voetbal

Kortgezegd, wint FC Utrecht 3 tweeluiken achtereenvolgens, komt het in de groepsfase van de Europa League. Wint FC Utrecht 2 van de 3 tweeluiken – de volgorde maakt niet uit – dan komt het in de groepsfase van de Europa Conference League terecht. Wint FC Utrecht minder dan 2 tweeluiken, kan FC Utrecht fluiten naar de groepsfase van een hoofdtoernooi.

Supporters van FC Utrecht mogen in ieder geval op minimaal 2 tweeluiken rekenen, en uiteraard hopen op meer.

Wedstrijddata

Tweede voorronde EL: donderdag 24 en 31 juli

Derde voorronde EL of UEL: donderdag 7 en 14 augustus

Play-offs EL of UEL: donderdag 21 en 28 augustus

Onderstreepte data zijn met zekerheid wedstrijddagen van FC Utrecht en kunnen vastgelegd worden in de agenda. Bij de lotingen wordt pas bepaald wanneer FC Utrecht thuis- en uit speelt.

Lotingdata