FC Utrecht gaat hard onderuit in Almelo: ‘Een flinke domper’

FC Utrecht is zondagmiddag hard onderuitgegaan tegen Heracles in Almelo. Het is voor de club van John van den Brom het eerste verlies in de Eredivisie dit seizoen.

“Een flinke domper”, zo is te lezen op de website van FC Utrecht. De grote boosdoener was Rai Vloet. Hij wist maar liefst drie doelpunten te scoren voor Heracles. Het werd uiteindelijk 4-1 voor de Almeloërs.

De wedstrijd begon al slecht voor FC Utrecht. In de tweede minuut scoorde Heracles het eerste doelpunt. Daarna bleef de score lange tijd hetzelfde, totdat Van der Water vlak voor rust het tweede doelpunt maakte.

Tweede helft

In de tweede helft ging het niet veel beter. Gustafson wist in de 62e minuut weliswaar een doelpunt voor FC Utrecht te scoren, maar een minuut later maakte de tegenpartij alweer het derde doelpunt. In de 71e minuut kwam daar nog de vierde treffer bij.

Het verlies in Almelo is de eerste nederlaag voor FC Utrecht dit Eredivisieseizoen. Precies over een week treffen de Utrechters Ajax in Stadion Galgenwaard. Die wedstrijd begint om 12.15 uur.