FC Utrecht haalt 22-jarige verdediger Matisse Didden van Roda JC naar de Domstad

FC Utrecht haalt de 22-jarige Matisse Didden naar de Domstad. De Belgische centrale verdediger komt over van Roda JC Kerkrade en tekent voor vier jaar in Utrecht.

Matisse Didden begon met voetballen bij Niel SK en debuteerde op 16-jarige leeftijd in het eerste elftal van Patro Eisden Maasmechelen. In de zomer van 2018 maakte hij de overstap naar KRC Genk.

In 2022 debuteerde hij voor KRC Genk de hoogste divisie van België. Ook speelde hij met het belofteteam 22 duels op het tweede niveau van België. Dit seizoen maakte Didden zijn entree op de Nederlandse velden, bij Roda JC Kerkrade. Hij speelde voor die club tot nu toe 29 wedstrijden.

“Matisse is kopsterk en kan goed met ruimte in zijn rug verdedigen”, zegt technisch directeur Jordy Zuidam. “Hij heeft een goede pass in huis; zowel lang als kort. In de opbouw is hij rustig. Matisse heeft een goede functionele techniek en kiest goed positie. Wat bovendien opvalt is zijn werkethiek: Matisse heeft een goed karakter, investeert in zichzelf en is vastberaden beter te worden. We hopen dat hij het seizoen goed af kan sluiten bij Roda JC en kijken er naar uit hem in het shirt van FC Utrecht te zien.”

Derde aanwinst

Matisse Didden is de derde aanwinst van FC Utrecht voor na de zomer. Eerder maakte de club al de komst van de 21-jarige middenvelder Alonzo Engwanda en de 25-jarige verdediger Siebe Horemans bekend.