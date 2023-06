FC Utrecht haalt Engels talent Adrian Blake (17) binnen: ‘Kan uitgroeien tot speler waarvoor supporters naar Galgenwaard komen’

FC Utrecht heeft de komst van het Engelse talent Adrian Blake afgerond. De 17-jarige aanvaller komt over van Watford FC en heeft een contract getekend tot medio 2027. Volgens technisch directeur Jordy Zuidam leek de komst van Blake lange tijd onhaalbaar, maar is steeds intensief contact gehouden. Dat leidt nu dus tot de komst van de aanvaller.

Adrian Blake voetbalt al sinds zijn achtste bij Watford FC. Hij doorloopt er de volledige jeugdopleiding en debuteerde vorige zomer in het eerste elftal. De meeste van zijn wedstrijden speelde hij afgelopen jaar in het Onder 18-team, maar hij maakte ook minuten in het Onder 21-team. Blake is geselecteerd voor Engeland Onder 18 en voor de nationale ploeg van Jamaica, waar zijn roots liggen.

Technisch directeur van FC Utrecht Jordy Zuidam zegt onder de indruk te zijn van het talent en potentieel van Blake. “Hij speelt met flair en is een voetballer die kan uitgroeien tot het type speler waarvoor supporters naar Stadion Galgenwaard komen”, aldus Zuidam. “We moeten wel beseffen dat Adrian nog jong is en hem de tijd en ruimte geven om zich te ontwikkelen in de A-selectie. Het is een lang en intensief traject geweest om Adrian aan te kunnen trekken. Lang leek hij onhaalbaar voor ons, maar we waren er vroeg bij en hebben intensief contact gehouden. We zijn er erg blij mee dat we hem nu in Utrecht mogen verwelkomen en dat hij voor vier jaar bij ons tekent.”

Blakes contract gaat in op zijn achttiende verjaardag, komende maand. Hij sluit bij het eerste elftal aan als zijn werkvergunning rond is.