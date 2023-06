FC Utrecht haalt Marouan Azarkan (21) naar de Domstad

FC Utrecht heeft de 21-jarige aanvaller Marouan Azarkan vastgelegd. Azarkan, die afgelopen twee seizoenen voor Excelsior uitkwam, tekent een contract voor vier jaar in Utrecht.

Azarkan werd geboren in Rotterdam en doorliep vanaf 2012 de jeugdopleiding van Feyenoord. Halverwege het seizoen 2020/2021 uitgeleend aan NAC Breda. Afgelopen twee seizoenen speelde de vleugelaanvaller voor de Rotterdamse club Excelsior. Hij speelde 66 officiële wedstrijden voor de Kralingers en scoorde daarin zeventien keer.

“Met Marouan halen we een jonge, behendige vleugelaanvaller binnen die beschikt over een grote dosis creativiteit en een goede dribbel”, zegt technisch directeur Jordy Zuidam. “Zijn spelinzicht gekoppeld aan zijn balvastheid en rendement maken hem daarnaast een aanwinst voor de club. We zijn blij dat we Marouan hebben kunnen vastleggen en kijken uit naar de samenwerking de komende seizoenen.”

Azarkan is de vijfde aanwinst voor de Utrechtse FC dit seizoen. Eerder werd al bekend dat Mats Seuntjens, Ole Romeny, Souffian El Karouani en Adrian Blake volgend seizoen uitkomen voor FC Utrecht.