FC Utrecht haalt verdediger Nick Viergever (32) terug naar de Eredivisie

FC Utrecht haalt Nick Viergever komend seizoen terug naar de Eredivisie. De 32-jarige verdediger komt transfervrij over van SpVgg Greuther Fürth en tekent voor twee seizoenen in Utrecht.

Viergever speelde in zijn carrière al meer dan 450 wedstrijden en maakte zijn debuut in de Eredivisie op 10 mei 2009 bij Sparta Rotterdam, waar hij ook de jeugdopleiding doorliep. In de zomer van 2010 verhuisde Viergever voor vier seizoenen naar AZ, om vervolgens ook vier seizoenen bij Ajax te spelen. In 2012 maakte de verdediger zijn debuut in het Nederlands Elftal.

In 2018 verkaste Viergever van Ajax naar PSV, waar hij vorige zomer vertrok om in Duitsland bij SpVgg Greuther Fürth te gaan spelen. Afgelopen seizoen speelde hij 23 wedstrijden in de Bundesliga.

Toegevoegde waarde

“Met zijn kwaliteiten en ervaring is Nick in meerdere opzichten van toegevoegde waarde voor FC Utrecht”, zegt technisch directeur Jordy Zuidam. “Hij is erop gebrand om de komende seizoenen zijn steentje bij te dragen aan de doorontwikkeling van FC Utrecht en vindt het een voorrecht de ervaringen die hij als prof in binnen- en buitenland in de absolute top heeft opgedaan over te brengen op zijn teamgenoten. Nick heeft het afgelopen seizoen veel gespeeld in de topcompetitie die de Bundesliga is en is een speler die er, fysiek en mentaal, meteen zal staan. We zijn blij zo’n gedreven en geroutineerde kracht aan onze selectie te hebben toegevoegd.”

Viergever is voor FC Utrecht de vierde aanwinst voor komend seizoen. Eerder werden al de komst van Taylor Booth, Luuk Brouwers en Joshua Rawlins aangekondigd.