FC Utrecht heeft aanvaller Mimoun Mahi eindelijk binnen

Na maanden van onderhandeling, heeft Mimoun Mahi zijn handtekening gezet onder een vierjarig contract bij FC Utrecht. De 26-jarige aanvaller, tweevoudig international voor Marokko, komt over van het Zwitserse FC Zürich. Daar had hij nog een contract tot de zomer van 2022.

Jordy Zuidam had al enkele maanden zijn zinnen gezet op het vastleggen van de in Den Haag geboren oud-speler van Sparta en FC Groningen, maar de coronacrisis hield een transfer lange tijd tegen. Door de wereldwijde pandemie werd de profcompetitie in Zwitserland pas recent voltooid.

“Mimoun is een aanvaller met power en scorend vermogen”, laat technisch directeur van FC Utrecht weten op de clubsite. “Hij is inzetbaar op alle posities in de aanval en met zijn specifieke kwaliteiten kan hij wedstrijden beslissen. Dat maakt ons team weer sterker en geeft ons meer mogelijkheden.”, vervolgt Zuidam. “We zijn er heel blij mee dat het ons is gelukt om Mimoun vast te leggen en dat hij gelooft in de ambities die we met de club hebben.”

Eljero Elia de volgende?

Mahi is na Django Warmerdam (FC Groningen) en Daniel Arzani (gehuurd van Manchester City) de derde zomerversterking voor FC Utrecht. De club is daarnaast in onderhandeling met de transfervrije Eljero Elia. De dertigvoudig international, twee goals, staat echter in de belangstelling van meer clubs in binnen- en buitenland. Daarnaast zou zijn huidige werkgever, de Turkse kampioen Istanbul Başakşehir, het afgelopen contract van de 33-jarige flankspeler graag verlengen.