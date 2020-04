FC Utrecht heeft begrip voor kabinetskeuze voor afgelasten betaald voetbal

FC Utrecht heeft begrip voor de coronamaatregelen die het kabinet dinsdag bekend heeft gemaakt. Het kabinet heeft besloten om alle evenementen met een vergunningsplicht tot 1 september te verbieden, waaronder het betaald voetbal.

De KNVB is nu van plan het huidige Eredivisieseizoen niet uit te spelen. Binnenkort moet duidelijk worden hoe de afwikkeling van de Eredivisie, de KNVB-beker en de Keuken Kampioen Divisie er verder uit gaan zien. De KNVB gaat daarover in gesprek met de UEFA, waarna vrijdag een gesprek volgt met de clubs.

“De gesprekken met de KNVB en clubs gaan over de sportieve afronding van het huidige seizoen, maar bijvoorbeeld ook over de consequenties rondom gekochte (seizoen)kaarten”, zegt algemeen directeur van FC Utrecht Thijs van Es.

Samen

“Samen met de andere Eredivisieclubs wordt er gesproken over een uniforme aanpak voor publieke (seizoen)kaartkopers wat betreft de gemiste wedstrijden. Het verbod op het betaalde voetbal is natuurlijk een ingrijpend besluit voor de voetbaltak, maar in het belang van de volksgezondheid uiteraard te begrijpen. Samen moeten we hier uitkomen.”

Als meer duidelijk wordt over de tickets, worden seizoenkaarthouders en kopers van losse kaarten via de mail op de hoogte gebracht.