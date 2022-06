FC Utrecht huurt Jong Oranje-aanvaller Daishawn Redan van Hertha BSC

FC Utrecht heeft de 21-jarige aanvaller Daishawn Redan gehuurd van Hertha BSC. De clubs zijn ook tot een optie tot koop overeengekomen.

Redan speelde bij verschillende amateurclubs, om in 2008 op 7-jarige leeftijd bij Ajax te gaan voetballen. In 2017 verhuist hij naar Chelsea, dat hem twee jaar later aan Hertha BSC heeft verkocht. In 2020/2021 werd hij verhuurd aan FC Groningen en vorig seizoen aan PEC Zwolle. Nu gaat Redan dus bij FC Utrecht aan de slag. De jonge aanvaller speelde 31 duels in de Eredivisie en kwam negen keer uit voor Jong Oranje.

“Daishawn is een snelle speler die op meerdere posities in de voorste linie uit de voeten kan”, zegt technisch directeur Jordy Zuidam. “Hij speelt met veel dynamiek en heeft diepte in zijn spel. Hij is niet de grootste, maar heeft wel power en duelkracht. Hij heeft bovendien laten zien dat hij vaak in scoringspositie komt en dat hij goed is in het verzilveren van kansen. Daishawn is, net zoals wij, ambitieus. Hij is gretig en wil echt graag voor FC Utrecht spelen.”