FC Utrecht huurt onfortuinlijke aanvaller Naoki Maeda (27) nog een jaar met optie tot koop

FC Utrecht huurt de 27-jarige flankspits Naoki Maeda voor de rest van het seizoen, met een optie tot koop. Maeda werd in de winterstop van het vorige seizoen voor een half jaar gehuurd van het Japanse Nagoya Grampus, maar beleefde een rampzalig debuut bij FC Utrecht.

Maeda liep tijdens zijn debuut voor FC Utrecht in januari een zware enkelblessure op tijdens de thuiswedstrijd tegen Ajax. De Japanse aanvaller revalideerde daarna in Nederland, om na een half jaar weer bij de selectie aan te sluiten op het trainingsveld om zijn conditie op peil te houden. Vanaf nu is Maeda dus ook weer officieel speler van FC Utrecht.

“Het was voor Naoki een droom om in Europa te mogen voetballen en aan die droom kwam abrupt een einde tijdens de competitiewedstrijd tegen Ajax vorig seizoen”, zegt technisch directeur Jordy Zuidam. “Naoki heeft zich in de periode daarna volledig gefocust op zijn herstel. Hij heeft zijn Europese droom echter nooit opgegeven en we hebben hem na zijn revalidatietraject de mogelijkheid geboden om volledig fit te worden binnen onze club. We zijn trots en blij dat een speler met een enorme drive en doorzettingsvermogen zoals Naoki nu verbonden blijft aan onze club en zijn content met het perspectief dat we hebben om Naoki ook na dit seizoen te kunnen behouden voor FC Utrecht.”

Maeda mag nog geen officiële wedstrijden spelen, omdat hij nog wacht op zijn werkvergunning.