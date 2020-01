FC Utrecht huurt oude bekende Peterson van Swansea

Kristoffer Peterson speelt de rest van het seizoen voor FC Utrecht. De 25-jarige vleugelaanvaller wordt gehuurd van Swansea City uit het Engelse Championship. In de overeenkomst is ook een optie tot koop opgenomen.

Peterson speelde eerder al van de zomer van 2014 tot januari 2017 bij FC Utrecht, maar kende daar een weinig succesvol verblijf waarin hij bovendien een half seizoen verhuurd werd aan Roda JC. Na zijn vertrek naar Heracles Almelo bloeide de eenmalig international helemaal op. Die club verkocht de Zweeds international afgelopen zomer aan de club uit Wales.

Oude bekende

“Kristoffer is een oude bekende van ons”, vertelt technisch directeur Jordy Zuidam op de website van FC Utrecht. “We zijn hem blijven volgen na zijn vertrek bij FC Utrecht. Hij heeft bij Heracles Almelo zijn kwaliteiten laten zien, waardoor hij uitgroeide tot A-international van Zweden en de stap naar Swansea City kon maken. Nu de kans zich voordeed om Kristoffer terug te halen hebben we niet getwijfeld.We zijn erg tevreden dat we een optie tot koop hebben bedongen met het oog op de toekomst. Hij is een welkome versterking voor de huidige selectie en voegt daar extra kwaliteit aan toe. Hij is bovendien een publiekslieveling en erg gedreven succesvol te zijn, ook omdat hij deze zomer deel wil uitmaken van de Zweedse EK-selectie.”