FC Utrecht kent een pittige loting voor de Europa League groepsfase

FC Utrecht weet wie de tegenstanders zijn in de groepsfase van de Europa League. Vrijdagmiddag vond de loting van de groepsfase plaats, nadat de Domstedelingen de avond ervoor wisten te plaatsen voor de groepsfase van het toernooi door de voorsprong op HŠK Zrinjski Mostar te behouden. Het exacte speelprogramma van de groepsfase is nog niet bekend; dat gebeurt uiterlijk komende zondag.
FC Utrecht was vrijdagmiddag voor het eerst sinds vijftien jaar weer deelnemer in de loting van de Europa League. Nadat de loting wat opmerkelijk begon met een goochelact, kon de UEFA daarna de tegenstanders van FC Utrecht bekend gaan maken. Hieruit kwam naar voren dat FC Utrecht tegen een aantal grote tegenstanders moet, en zodoende wel kan spreken van een pittige loting.
Tegenstanders
FC Utrecht speelt tegen de volgende tegenstanders in de Galgenwaard. Het is nog niet bekend in welke speelronden de Domstedelingen deze thuiswedstrijden spelen, en in welke volgorde.
- FC Porto (Portugal) thuis
- Olympique Lyonnais (Frankrijk) thuis
- Nottingham Forest FC (Engeland) thuis
- KRC Genk (België) thuis
FC Utrecht moet naar de volgende vier tegenstanders afreizen voor haar uitwedstrijden. Ook hier geldt dat de volgorde van de wedstrijden en de bijbehorende speelronden nog niet bekend zijn.
- Real Betis (Spanje) uit
- Celtic FC (Schotland) uit
- SC Freiburg (Duitsland) uit
- SK Brann (Noorwegen) uit
Speeldata
De speelronden van de Europa League-groepsfase staan op de volgende data ingepland:
- Speelronde 1 op 24 of 25 september 2025
- Speelronde 2 op 2 oktober 2025
- Speelronde 3 op 23 oktober 2025
- Speelronde 4 op 6 november 2025
- Speelronde 5 op 27 november 2025
- Speelronde 6 op 11 december 2025
- Speelronde 7 op 22 januari 2026
- Speelronde 8 op 29 januari 2026
Zoals eerder aangegeven is dus niet bekend welke wedstrijd op welke datum gaat plaatsvinden. Dit wordt uiterlijk op zondag door de UEFA bekendgemaakt.
Zo overleeft FC Utrecht de groepsfase
Sinds vorig seizoen heeft de UEFA een nieuwe opzet bedacht voor de Europese eindtoernooien. Clubs zitten daardoor niet meer in één poule met drie tegenstanders waartegen een thuis- en een uitwedstrijd worden gespeeld, maar zitten in een competitie met alle teams van de groepsfase. Hierbij speelt een club in totaal acht wedstrijden tegen acht verschillende tegenstanders. Vier wedstrijden thuis, en vier uit. Zodoende wordt er een ranglijst bijgehouden van alle 36 teams.
De nummers 1 tot en met 8 plaatsen zich na acht speelronden in de groepsfase direct voor de achtste finales. De clubs die op plek 9 tot en met 24 eindigen, moeten een zogeheten ‘play-offronde’ tegen elkaar spelen. Een club speelt dan tegen een andere tegenstander die op plek 9 tot en met 24 is geëindigd, en de winnaar van dat duel gaat dan eveneens naar de achtste finales. Alle teams die eindigen op plek 25 tot en met 36 zijn direct uitgeschakeld, en kunnen ook niet meer degraderen naar de Conference League.
