Speelschema voor FC Utrecht in Europa bekend

De UEFA, de Europese voetbalbond, heeft op zaterdagavond het speelschema van de Europa League bekend gemaakt. FC Utrecht weet na de bekendmaking van de speeldata dat het de Europese campagne begint met een thuiswedstrijd tegen Olympique Lyon, en de groepsfase in januari eindigt in Glasgow.

Nadat op vrijdagmiddag FC Utrecht voor het eerst in vijftien jaar onderdeel was van de loting voor de Europa League, is het speelprogramma nu ook bekend gemaakt:

Donderdag 25 september 2025 om 21.00 uur: FC Utrecht – Olympique Lyonnais

FC Utrecht – Olympique Lyonnais Donderdag 2 oktober 2025 om 18.45 uur: SK Brann – FC Utrecht

SK Brann – FC Utrecht Donderdag 23 oktober 2025 om 21.00 uur: SC Freiburg – FC Utrecht

SC Freiburg – FC Utrecht Donderdag 6 november 2025 om 18.45 uur: FC Utrecht – FC Porto

FC Utrecht – FC Porto Donderdag 27 november 2025 om 21.00 uur: Real Betis – FC Utrecht

Real Betis – FC Utrecht Donderdag 11 december 2025 om 18.45 uur: FC Utrecht – Nottingham Forest

FC Utrecht – Nottingham Forest Donderdag 22 januari 2026 om 21.00 uur: FC Utrecht – KRC Genk

FC Utrecht – KRC Genk Donderdag 29 januari 2026 om 21.00 uur: Celtic FC – FC Utrecht

Komende zondag wacht eerst de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle voor de Eredivisie. De aftrap is om 14.30 uur. Daarna is er een interlandperiode en speelt de ploeg van Ron Jans twee weken geen wedstrijden.