FC Utrecht komt met opties voor compensatie tickets en seizoenkaarten

FC Utrecht heeft dinsdag meer informatie gegeven over wat mensen kunnen doen die een seizoenskaart of tickets hadden voor wedstrijden die nog gespeeld moesten worden. De club komt met twee vormen van compensatie.

Ticket- en seizoenkaarthouders kunnen ervoor kiezen om geen actie te ondernemen, er volgt dan geen compensatie, maar op die manier kunnen supporters FC Utrecht steunen om de coronacrisis goed door te komen. Iedereen die wel een tegemoetkoming wil kan kiezen uit twee opties: de huidige tickets of seizoenkaart omzetten of het ontvangen van een FC Utrecht Cupfighters t-shirt.

Losse tickets

Mensen die hun losse ticket voor het huidige seizoen willen omzetten, krijgen een voucher voor een thuiswedstrijd van FC Utrecht in het seizoen van 2020/2021 of 2021/2022. De voucher is alleen geldig voor thuiswedstrijden van FC Utrecht en niet voor play-offs of bekerduels in de Galgenwaard.

Tickethouders voor FC Utrecht – Ajax kunnen hun voucher altijd verzilveren. Iedereen die tickets heeft voor de overige vier thuiswedstrijden, tegen Vitesse, FC Groningen, Heracles Almelo en sc Heerenveen, kan de voucher verzilveren tijdens thuiswedstrijden, met uitzondering van thuiswedstrijden tegen Feyenoord, PSV en Ajax.

Seizoenkaarten

Seizoenkaarthouders kunnen een kortingsvoucher krijgen. De voucher is goed voor 15 procent korting voor een seizoenkaart van FC Utrecht voor het seizoen 2020/2021. De voucher is dus alleen geldig voor het komende seizoen.

Cupfighters T-shirt

Mensen die een ticket of seizoenkaart hebben maar geen voucher willen, kunnen kiezen voor een FC Utrecht Cupfighters T-shirt. Deze optie is gelimiteerd en wordt van de website gehaald als de shirts op zijn.

Supporters kunnen hun keuze tot 24 mei doorgeven via de website van FC Utrecht. Daarna is het niet meer mogelijk om een ticket of seizoenkaart om te zetten in een voucher of om het FC Utrecht Cupfighters Shirt opgestuurd te krijgen.