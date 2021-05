FC Utrecht komt met ‘Sint Maartenpact’: extra steun voor club én supporters

FC Utrecht heeft een initiatief gepresenteerd dat voor extra financiële steun moet zorgen: het Sint Maartenpact. De Utrechtse voetbalclub bestaat 50 jaar, maar door de coronapandemie verloopt het jubileumseizoen anders dan gehoopt. Met behulp van het pact kunnen supporters die eigenlijk geen seizoenskaart kunnen betalen financiële ondersteuning krijgen. Zo hoopt de club volgend seizoen weer ‘met z’n allen’ samen te kunnen komen in Stadion Galgenwaard.

Met het Sint Maartenpact ondersteunt ‘iedereen met een FC Utrecht-hart elkaar’. Tot nu toe sloten tientallen leden van de Business Club zich erbij aan. Dat geldt ook voor de aandeelhouders, spelersgroep, personeelsleden, directie en de officiële partners. Iedereen doet een financiële bijdrage ‘die ervoor moet zorgen dat we in de jaargang 2021/2022 met de hele FC Utrecht-gemeenschap kunnen genieten van FC Utrecht in het mooiste plekkie op aard!’

FC Utrecht wil wat extra’s doen voor seizoenkaarthouders, omdat zij één of zelfs geen wedstrijden bij hebben kunnen wonen dit seizoen. “FC Utrecht meldt met trots dat de club elke seizoenkaarthouder, die om welke reden dan ook daartoe de behoefte voelt of heeft, de mogelijkheid biedt om gebruik te maken van een deel van de opbrengst van het Sint Maartenpact.”

🔴⚪ FC Utrecht introduceert: het 𝗦𝗶𝗻𝘁 𝗠𝗮𝗮𝗿𝘁𝗲𝗻𝗽𝗮𝗰𝘁 𝗦𝗮𝗺𝗲𝗻 op naar een vol Stadion Galgenwaard! Lees er meer over 👇 https://t.co/ZphIcdiEtv pic.twitter.com/NrQIH9fIhz — FC Utrecht (@fcutrecht) May 14, 2021

‘Enorm dankbaar’

Wel vraagt de club aan degenen die dat kunnen om hun seizoenkaart gewoon helemaal zelf te betalen. En om eventueel een extra donatie te doen en zo ook deel uit te maken van het pact.

FC Utrecht schrijft: “[…] namens iedereen bij FC Utrecht zijn we iedere seizoenkaarthouder enorm dankbaar voor de manier waarop de club het huidige seizoen gesteund is gedurende deze uitdagende periode en met iedere keuze steun je de club. Wij kijken enorm uit naar het moment waarop we weer samenkomen en alle mooie momenten samen kunnen beleven.”