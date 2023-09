FC Utrecht kondigt nieuwe hoofdtrainer Ron Jans aan

De geruchten deden al wat langer de ronde, maar nu heeft FC Utrecht het officieel bevestigd: Ron Jans (64) is de nieuwe hoofdtrainer van de club. Hij tekent tot medio 2025 en krijgt de schone taak om FC Utrecht – na vier uit vier verloren Eredivisiewedstrijden – weer aan de winnende hand te krijgen.

Jans breekt voor de club zijn sabbatical na twee maanden al af. “Afgelopen zomer had ik voor ogen om een sabbatical te nemen tot januari, maar soms zijn kansen er om gepakt te worden”, legt hij uit. Hij ziet veel mogelijkheden bij de club: “Het fundament ligt er, de spelersgroep heeft genoeg kwaliteit en ik geloof er heilig in dat we samen voor Europees voetbal kunnen gaan. Ik heb zin in deze nieuwe uitdaging!”

Jans zit al meer dan dertig jaar in het trainersvak. Na zijn ervaring binnen het amateurvoetbal, begon hij aan het begin van deze eeuw als assistent-trainer bij FC Emmen. Vervolgens werd hij aangesteld als hoofdtrainer bij FC Groningen, om daar de langstzittende trainer te worden. Ook PEC Zwolle, FC Cincinnati en FC Twente staan op Jans’ naam. Die laatste club wist hij weer in de subtop van de Eredivisie te krijgen.

Slechte start

En dat is nu ook het plan voor FC Utrecht. Na een slechte start van het seizoen, werd het contract van voorganger Michael Silberbauer al na acht maanden beëindigd. Nadat de Deen met zijn team in het nieuwe seizoen na drie wedstrijden nog geen enkele punt wist te behalen en ook het doelsaldo op nul bleef, moest er verandering komen.

Technisch directeur Jordy Zuidam is daarom blij met de komst van Ron Jans. “Ron werkt met een aanvallende blik. Hij is een teambuilder. De ploegen die hij traint, voetballen met veel spelvreugde. Daarnaast durft hij jonge, talentvolle spelers de kans te geven. Ron zal hier vanaf maandag intensief mee aan de slag gaan en we begrijpen dat dit tijd nodig heeft.”

Vanaf maandag 11 september staat Ron Jans voor de groep bij FC Utrecht. Rob Penders, die tijdens de vorige wedstrijd tegen Feyenoord als interim-hoofdtrainer optrad, pakt dan zijn rol als assistent-trainer weer op.