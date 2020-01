FC Utrecht laat assistent-trainer Marinus Dijkhuizen vertrekken naar Excelsior

Marinus Dijkhuizen vertrekt per direct bij FC Utrecht. De 48-jarige assistent-trainer is woensdag door Excelsior aangesteld als hoofdtrainer nadat die club dinsdag Ricardo Moniz had ontslagen. Dijkhuizen tekende een contract voor tweeënhalf jaar bij de club uit de Keuken Kampioen Divisie waar hij in het verleden als speler én hoofdtrainer actief was.

Dijkhuizen, eerder speler en spitsentrainer bij FC Utrecht, werd in januari 2018 aangesteld als assistent van Jean-Paul de Jong. Binnen de technische staf van John van den Brom was hij dit seizoen werkzaam als videoanalist. “Toen voor Marinus de kans voorbijkwam om weer als hoofdtrainer bij Excelsior aan de slag te gaan, gaf hij aan daar graag voor te willen gaan”, verklaart technisch directeur Jordy Zuidam het vertrek van Dijkhuizen bij FC Utrecht. “Wij zijn met Excelsior een passende oplossing overeengekomen en gunnen Marinus deze kans. Wij bedanken Marinus voor zijn inzet en wensen hem veel succes bij Excelsior.”