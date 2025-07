FC Utrecht maakt zich klaar voor de wedstrijd tegen Sheriff Tiraspol

FC Utrecht neemt het vanavond, in de tweede voorronde van de Europa League, op tegen Sheriff Tiraspol. De wedstrijd vindt plaats in het Moldavische Nisporeni, omdat er een rood reisadvies geldt voor Tiraspol, dat in de regio Transnistrië ligt. In de hoofdstad van Moldavië waren op woensdagavond al veel supporters uit de Domstad op pad om in de sfeer te komen.

De supportersvereniging van FC Utrecht organiseerde een reis vanaf het Duitse Düsseldorf naar Chisinau. In Düsseldorf vertrok op woensdagochtend een vliegtuig dat voor het merendeel uit FC Utrecht-supporters bestond. Een uur nadat deze vlucht was geland, kwamen ook de directie, selectie, staf en andere betrokkenen van FC Utrecht aan op Chisinau International Airport. Zodoende wachtten tientallen supporters de FC Utrecht-delegatie op bij het vliegveld.

Op woensdagavond had de selectie de laatste voorbereidende training, terwijl verderop in de stad enkele tientallen supporters op pad gingen om alvast in de stemming te komen voor de wedstrijd.

Wedstrijd

Voor de wedstrijd van donderdagavond reist de delegatie van FC Utrecht af naar het stadion van Nisporeni, zo’n zeventig kilometer ten westen van de hoofdstad. Een stip op de kaart met zo’n 10.000 inwoners. De club heeft voor de supporters enkele pendelbussen klaarstaan in Chisinau, zodat supporters niet per se op eigen initiatief vervoer hoeven te regelen.

Het stadion van vanavond biedt plek voor 5.200 supporters, maar volgens informatie van FC Utrecht zullen er maar zo’n honderd fans van Sheriff Tiraspol aanwezig zijn bij de wedstrijd. Nisporeni ligt circa 150 kilometer van Tiraspol af.

Er wordt om 19.00 uur (Nederlandse tijd) afgetrapt. De wedstrijd wordt uitgezonden door Ziggo.