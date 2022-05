FC Utrecht-middenvelder Bart Ramselaar maanden aan de kant met zware knieblessure

Een flinke domper voor FC Utrecht: middenvelder Bart Ramselaar (25) kan dit seizoen niet meer in actie komen. De speler staat maandenlang aan de kant met een zware knieblessure.

Ramselaar liep de blessure afgelopen week op tijdens een training. Nu blijkt dat het gaat om een ernstige knieblessure. De middenvelder moet worden geopereerd en daarna maandenlang revalideren.

“Het is ontzettend zuur dat mijn meest productieve seizoen ooit op deze manier voortijdig tot een einde komt”, zegt Ramselaar. “Ik wilde niets liever dan in de komende weken, waarin de beslissingen vallen, belangrijk zijn voor de ploeg. Nu rest mij niets anders dan me volledig toe te leggen op mijn revalidatie, zodat ik zo snel mogelijk weer mijn bijdrage kan leveren aan het team.”

De blessure van Ramselaar is al de tweede tegenvaller in korte tijd voor de club uit de Domstad. FC Utrecht moet sinds eind april namelijk ook verdediger Tommy St. Jago missen door een zware knieblessure, die hij opliep in de wedstrijd tegen Feyenoord. Ook hij moet geopereerd worden en revalideren.