FC Utrecht neemt 20-jarige middenvelder Iqbal over van Manchester United

Het 20-jarige talent Zidane Iqbal komt naar FC Utrecht. De middenvelder, die overkomt van Manchester United, tekent voor vier jaar in de Domstad.

Iqbal is geboren in Manchester, waar hij in 2012 werd opgenomen in de jeugdopleiding van Manchester United. In 2021 debuteerde hij in het eerste elftal en een jaar later speelde hij zijn eerste wedstrijd voor de nationale ploeg van Irak. Het Irakese elftal stond op dat moment onder leiding stond van Zeljko Petrovic, voormalig assistent-trainer van FC Utrecht.

“Zidane is een zeer creatieve middenvelder, met een heel goed spelinzicht”, zegt technisch directeur Jordy Zuidam. “Hij kan ballen onderscheppen, gebruikt zijn lichaam goed in duels en is intelligent. Daarnaast kan hij aan het begin van een aanval staan, dankzij zijn goede korte en lange pass. Zidane speelt met lef en heeft een hoge handelingssnelheid. Met zijn dribbels en passing is hij in staat het spel te versnellen. Wij zijn er ontzettend trots op dat Zidane bij FC Utrecht de volgende stap in zijn ontwikkeling wil zetten.”

Iqbal is voor FC Utrecht de tiende zomeraanwinst. Eerder werden al onder meer Souffian El Karouani, Mats Seuntjens en Marouan Azarkan naar de Domstad gehaald.