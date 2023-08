FC Utrecht neemt per direct afscheid van trainer Michael Silberbauer na dramatische seizoenstart

FC Utrecht neemt per direct afscheid van trainer Michael Silberbauer. De Deen was acht maanden hoofdcoach van FC Utrecht, maar moet vertrekken na een dramatische seizoenstart.

FC Utrecht meldt dat het contract van Silberbauer ‘in goed overleg’ is beëindigd. De 42-jarige Deen wist met FC Utrecht dit seizoen nog geen punten te halen en de club is ook nog doelpuntloos.

“Eind vorig seizoen en de seizoenstart waren niet zoals we hadden gehoopt. Gedurende het seizoen evalueren we regelmatig met de hoofdtrainer, zoals we dat nu ook gedaan hebben”, legt technisch directeur Jordy Zuidam uit. “We hebben samen de conclusie getrokken dat er geen stijgende lijn zat in de ontwikkeling en groei van het elftal en daaraan gekoppeld bleven de resultaten achter. Het doel om met meer energie en aanvallende intenties te spelen, is te weinig behaald.”

Volgens Zuidam zijn het ‘lastige gesprekken’ geweest. “Natuurlijk is het moeilijk dat dit de conclusie is van de gesprekken die we hebben gevoerd, zeker als je ziet dat Michael alles heeft gegeven om de groei en ontwikkeling te bewerkstelligen. Het is een moeilijk besluit en een teleurstellende dag, ook omdat Michael echt een clubman is.”

Carrière

Silberbauer was al in 2008 actief voor FC Utrecht, toen als middenvelder. Na zijn voetbalcarrière werd hij assistent-trainer bij verschillende Europese club en later hoofdtrainer van het Canadese Pacific FC. Eind 2022 begon hij als hoofdtrainer van FC Utrecht, waar hij 26 wedstrijden als eindverantwoordelijke op de bank zat.

Assistent-trainer Rob Penders neemt voorlopig de plaats van Silberbauer in. FC Utrecht hoopt naar eigen zeggen op korte termijn een nieuwe hoofdtrainer aan te stellen.