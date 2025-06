FC Utrecht neemt Turks talent transfervrij over van FC Bayern München

FC Utrecht heeft zich versterkt met de Turkse jeugdinternational Emirhan Demircan. Demircan komt transfervrij over van FC Bayern München, die overal in de aanval uit de voeten kan, maar vooral speelt als linksbuiten. De twintigjarige aanvaller kon bijtekenen bij Bayern München, maar koos ervoor om een contract te tekenen bij FC Utrecht tot de zomer van 2028, plus een optiejaar.

Demircan komt over van het tweede team van Bayern München en staat te boek als een Turks talent. Afgelopen seizoen was hij nog belangrijk voor Bayern München II met 6 doelpunten en 5 assists in 20 wedstrijden op het vierde niveau van Duitsland. De in München geboren aanvaller komt daarnaast uit voor de Turkse jeugdelftallen en heeft al drie wedstrijden voor Turkije Onder 21 op zijn naam staan.

Optimaal ontwikkelen

“Ik ben ontzettend enthousiast over mijn nieuwe uitdaging bij FC Utrecht”, laat Demircan weten. “De trainer en alle betrokkenen hebben mij heel duidelijk laten zien hoe ik mij hier optimaal kan ontwikkelen en de volgende stap in mijn carrière kan zetten.”

Transferexpert Fabrizio Romano wist donderdag al te melden dat de transfer en medische keuring naar FC Utrecht rond was. Volgens Romano troeft FC Utrecht hiermee andere geïnteresseerden, zoals Beşiktaş, Glasgow Rangers en Hoffenheim, af die eveneens in de race waren voor Demircans handtekening.

Drukbezette linksbuitenpositie

Trainer Ron Jans heeft met de komst van Demircan drie opties voor de linksbuitenpositie voor komend seizoen. Yoann Cathline bleek afgelopen seizoen van onschatbare waarde, terwijl ook Adrian Blake zich als invaller steeds vaker in de kijker speelde. De concurrentie op de linksbuitenpositie is in ieder geval groot voor de jonge aanvaller.