FC Utrecht ontvangt Ajax zondag in een uitverkocht Galgenwaard

Het duel van FC Utrecht met landskampioen Ajax van komende zondag is volledig uitverkocht. Dat meldt FC Utrecht dinsdagochtend via haar eigen kanalen. De club weet zich zodoende zondagmiddag vanaf 12.15 uur gesteund door ruim 22.000 supporters. Ajax neemt 1200 fans mee naar Utrecht.

FC Utrecht hoopt zondagmiddag de ongeslagen status in 2020 in stand te houden. Zondag speelde het in een pover duel gelijk tegen VVV-Venlo (1-1), een week eerder werd ADO Den Haag in Stadion Galgenwaard overtuigend met 4-0 verslagen. Tegen Ajax moet John van den Brom het wel doen zonder de langdurig geblesseerden Maarten Paes, Willem Janssen en Joris van Overeem. Gyrano Kerk haakte met een teenblessure af voor het uitduel in Venlo, de rechtsbuiten hoopt zondag wel weer aan de aftrap te verschijnen.

Ook trainer Erik ten Hag kent flinke blessurezorgen in aanloop naar het uitduel bij zijn voormalige broodheer. Daley Blind, Joel Veltman, Quincy Promes, David Neres en Zakaria Labyad zijn zondag sowieso niet inzetbaar. Het meespelen van Hakim Ziyech en Ryan Babel is nog onzeker, zij worden eind deze week weer op het trainingsveld verwacht. Of ze zondag in actie kunnen komen, is nog onduidelijk.

Eerder dit seizoen was FC Utrecht kansloos in Amsterdam, waar met 4-0 werd verloren van de huidige koploper in de Eredivisie.