FC Utrecht overtuigend naar halve finales KNVB Beker

FC Utrecht heeft zich na een uiteindelijk overtuigende zege op en bij Go Ahead Eagles geplaatst voor de halve finales van de TOTO KNVB Beker. De ploeg uit Overijssel werd na een weifelend begin met 1-4 verslagen. In de halve eindstrijd wacht nu op woensdag 5 maart een thuiswedstrijd tegen Ajax.

De ploeg van John van den Brom begon matig aan de clash op De Adelaarshorst, waar een echt bekersfeertje heerste. De ruim achtduizend toeschouwers lieten zich duidelijk horen, terwijl de regen met bakken uit de lucht kwam. De thuisploeg begon opportunistisch aan het duel en gaf de gasten uit Utrecht amper kans om in hun spel te komen.

Controle

De eerste echte kansen waren dan ook voor de Eagles, maar na een minuut of twintig greep FC Utrecht de controle over de wedstrijd om deze in de resterende zeventig minuten niet meer los te laten. Maar ondanks het veldoverwicht en het vele balbezit, hadden de Utrechters aanvankelijk grote moeite om tot doelpunten te komen.

Tot tien minuten voor rust Simon Gustafson bij een aanval van de Utrechters de bal voor zijn voeten kreeg en verwoestend uithaalde, 0-1. Op slag van rust verdubbelde Adam Maher de voorsprong met wat fortuin, zijn vrije trap werd door de muur van richting veranderd en verdween langs de onfortuinlijke goalie Hobie Verhulst, die verder uitstekend keepte en nog vier, vijf ‘zekere’ doelpunten van FC Utrecht voorkwam.

Aansluitingstreffer

De gasten leken op rozen te zitten, maar binnen vijf minuten na rust maakte Eagles al de aansluitingstreffer. Jaroslav Navrátil liet Jeroen Zoet kansloos met een hard schot. Tot paniek bij FC Utrecht leidde die goal niet, de spelers bleven volwassen voetballen en lieten zich niet gek maken in de kolkende Adelaarshorst. Via een prima uitgespeelde counter – doelpunt van Jean-Christophe Bahebeck – en een beauty van Kristoffer Peterson, liep de ploeg van John van den Brom uit naar een overtuigende 1-4 overwinning.

Zo won FC Utrecht ook de vierde uitwedstrijd in het nationale bekertoernooi. De halve eindstrijd is op 4 maart in de eigen Galgenwaard, waarin dus Ajax wacht. De andere halve finale gaat een dag later tussen Feyenoord en NAC Breda, dat woensdag verrassend AZ uitschakelde. De finale in De Kuip is op 19 april.

DUIC Sport sprak na afloop met doelpuntenmaker Kristoffer Peterson en Mark van der Maarel. Die interviews zie je hieronder.