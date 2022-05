FC Utrecht pikt 20-jarige keeper Calvin Raatsie transfervrij op bij Ajax

FC Utrecht heeft doelman Calvin Raatsie (20) voor drie seizoenen vastgelegd. De keeper komt transfervrij over van Ajax.

De jonge Raatsie heeft zich de afgelopen jaren snel ontwikkeld. In 2012 ging hij van EVC uit Edam naar RKAV Volendam, maar een jaar later maakte hij al de overstap naar Ajax. Hij doorliep daar de jeugdopleiding en debuteerde op 15 februari 2021 in het betaald voetbal, als keeper van Jong Ajax. Hij speelde dertien wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie en voetbalde in Oranje Onder 15, Oranje Onder 16, Oranje Onder 17 en Oranje Onder 18. Raatsie zit moment in de voorselectie van Jong Oranje.

“Calvin is een keeper met potentie.”, zegt technisch directeur Jordy Zuidam. “Hij heeft goede reflexen, is goed in één-tegen-één situaties en kan goed meevoetballen. In de jeugd heeft hij altijd op Nederlands topniveau gekeept, en bovendien heeft hij internationale ervaring opgedaan in diverse vertegenwoordigende jeugdelftallen en in de UEFA Youth League. Calvin heeft zich dit seizoen in de basis geknokt bij Jong Ajax en zodoende ook al de nodige minuten gemaakt in de Keuken Kampioen Divisie. We zijn blij dat we hem kunnen toevoegen aan onze A-selectiekeepers.”