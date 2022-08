FC Utrecht presenteert blauw met goudkleurig derde tenue voor dit seizoen

FC Utrecht heeft donderdag het derde tenue voor het seizoen 2022/2023 gepresenteerd. De club kiest voor een shirt van blauwe en goudkleurige stof, dat door de spelers gedragen zal worden tijdens uitwedstrijden en indien mogelijk in bekerduels.

De combinatie van het blauw en de goudkleurige stof geeft het derde tenue volgens FC Utrecht een ‘chique uitstraling’.

Op het shirt staat het embleem van FC Utrecht in goud, evenals het beeldmerk van T-Mobile en het logo van Nike. Verder zijn in het shirt de logo’s van DOS, Elinkwijk en Velox verwerkt; de drie clubs waaruit FC Utrecht in 1970 ontstond. In de rugnummers is een afbeelding van de Domtoren verwerkt.

Met de presentatie van het derde tenue, is de collectie wedstrijdoutfits van FC Utrecht voor dit seizoen compleet.