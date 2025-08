FC Utrecht presenteert derde tenue, opnieuw shirt geïnspireerd op Domkerk

FC Utrecht heeft het derde tenue voor het seizoen 2025/2026 gepresenteerd. Het nieuwe shirt is een eerbetoon aan de stad Utrecht, waarbij inspiratie is gehaald uit de Domkerk en de kleurrijke glas-in-loodramen.

Volgens de club is het shirt een ‘samensmelting van historie én hedendaags design’. Ook heeft het kledingmerk Castore een speciale rugbedrukking gemaakt, waarin een reliëf van de ramen van de Domkerk te zien is. Bij het shirt horen een blauwe broek en blauwe sokken. Ook het eerder gepresenteerde thuisshirt is geïnspireerd op de Domkerk.

Het derde tenue kost 85 euro voor volwassenen en 65 euro voor kinderen.