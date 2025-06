Gjivai Zechiël is de nieuwste aanwinst van FC Utrecht. De 21-jarige Rotterdammer wordt voor één seizoen gehuurd van Feyenoord, nadat hij afgelopen halfjaar al op huurbasis furore maakte bij Sparta Rotterdam. De Domstedelingen troeven hiermee FC Twente af, dat eveneens in de race was om de handtekening van de middenvelder. Bij de huur is geen optie tot koop afgedwongen.

Zechiël speelde afgelopen Eredivisieseizoen in de eerste seizoenshelft negen wedstrijden voor Feyenoord, om vervolgens in de winter verhuurd te worden aan Sparta Rotterdam – waar hij in de jeugd ook al had gespeeld. Op het Spartaanse Kasteel speelde hij dertien wedstrijden, waarin hij twee keer tot scoren kwam. Over het hele seizoen leverde hij bovendien vier assists af. In september maakte hij daarnaast zijn debuut voor Jong Oranje.

In de race met FC Twente

De defensief ingestelde middenvelder maakte vooral tijdens zijn verhuurperiode bij Sparta veel indruk, waardoor naast Utrecht ook FC Twente Zechiël wilde inlijven. Het contract van Zechiël loopt bij Feyenoord tot de zomer van 2028, maar de Feyenoorders wilden hem niet verkopen.

Zowel Twente als Utrecht zou nog geprobeerd hebben om Zechiël te huren met een optie tot koop – eventueel met een terugkoopoptie voor Feyenoord – maar dit bleek niet haalbaar. Technisch directeur Jordy Zuidam en trainer Ron Jans hebben hem uiteindelijk overtuigd om naar de Galgenwaard te komen: “Ik werd enthousiast van hun enthousiasme. Ook het menselijke aspect, waar zij allebei veel waarde aan hechten.”

Box-to-boxmiddenvelder

De Rotterdammer omschrijft zichzelf als een box-to-boxmiddenvelder, en zal naar verwachting met Zidane Iqbal en Alonzo Engwanda moeten concurreren om de 6-positie. “Zowel aanvallend als verdedigend wil ik mij laten zien. Ik heb veel loopvermogen, maar kom ook graag aan de bal”, aldus Zechiël. De middenvelder wordt herenigd met Mike Eerdhuijzen, die twee maanden terug Sparta omruilde voor Utrecht. “Hij heeft mij meermaals berichten gestuurd en zei dat ik echt voor Utrecht moest kiezen”, stelt Zechiël.