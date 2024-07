FC Utrecht presenteert op bollendak geïnspireerd uitshirt voor komend seizoen

FC Utrecht heeft het uittenue voor het komende seizoen gepresenteerd. In het shirt zijn voor Utrechters bekende elementen terug te vinden. Het ontwerp is geïnspireerd op het bollendak bij Utrecht Centraal en ook de Domtoren is erin verwerkt.

Het nieuwe shirt is donkerblauw van kleur, met op de voorkant grijze elementen die aan het bollendak doen denken. Op de voorkant is ook een icoontje van de Domtoren verwerkt. “Een intrigerend tafereel voor wie niet uit Utrecht komt, één brok herkenbaarheid voor echte Utrechters”, aldus FC Utrecht over het ontwerp.

Het logo van de hoofdsponsor staat in oranje op de voorkant van het shirt en ook op de mouwen staan logo’s van sponsors afgebeeld. De logo’s van de drie clubs waaruit FC Utrecht is ontstaan – DOS, USV Elinkwijk en Velox – zijn bovenaan op de rugzijde afgebeeld.

Het shirt is vanaf 85 euro te koop. Vorige week werd ook het ontwerp van het thuisshirt bekendgemaakt.