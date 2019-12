FC Utrecht sluit 2019 in mineur af

Met een onfortuinlijke nederlaag tegen Feyenoord heeft FC Utrecht het jaar 2019 in mineur afgesloten. Na drie uitzeges op rij, waaronder donderdag voor de beker in Groningen, leed de ploeg van John van den Brom zondag z’n derde thuisnederlaag op rij. In Stadion Galgenwaard werd het 1-2 voor de Rotterdammers.

Na de uitoverwinningen op FC Groningen, Heracles Almelo en opnieuw FC Groningen was het vertrouwen groot bij FC Utrecht. Het voetbal werd steeds beter en ook zondag begon de thuisploeg prima aan het duel met Feyenoord. De eerste kansjes waren dan ook voor FC Utrecht, maar de ruim 21.000 toeschouwers zagen dat het de ploeg ontbrak aan scherpte en wat geluk voor de goal.

Eerste uitbraak

Feyenoord stond lange tijd met de rug tegen de muur, maar bij zo’n beetje de eerste de beste uitbraak was het gelijk raak. Orkun Kökcü verschalkte doelman Maarten Paes na precies een kwartier spelen met een afstandsschot. Lang konden de gasten uit Rotterdam niet genieten van de voorsprong want amper twee minuten later kopte Justin Hoogma raak uit een corner.

Het publiek in Galgenwaard ging er even goed voor zitten, want in de eerste twintig minuten van het duel ontspon zich een vermakelijk schouwspel met de beste kansen voor FC Utrecht. Ondanks drie, vier honderd procent mogelijkheden kwam het echter niet meer tot scoren voor de rust.

Volley

Vlak na rust was het wel raak, maar opnieuw voor Feyenoord. Tyrell Malacia kreeg de bal met wat geluk mee in de verre hoek, trok voor en Jens Toornstra zette zijn voet precies op het juiste moment tegen de opstuitende bal. Met de harde volley liet hij Paes kansloos. Opnieuw was de voorsprong tegen de verhoudingen in, maar daar maalden de 1600 meegereisde fans van de Rotterdammers niet om.

Na de 1-2 verloor FC Utrecht steeds meer controle, maar bleef het wel loeren op kansjes. Die kreeg het ook wel, maar tot doelpunten kwam de thuisploeg niet meer. Ruim tien minuten voor tijd kreeg Hoogma een directe rode kaart van scheidsrechter Björn Kuipers maar ondanks het ondertal bleef de thuisploeg hopen op een resultaat tegen Feyenoord. Een resultaat waar het gezien het spelbeeld ook recht op zou hebben gehad.

Winterstop

Het thuisduel met Feyenoord was de laatste wedstrijd van 2019 en ook de laatste wedstrijd van de winterstop. Op vrijdag 17 januari hervatten Van den Brom en consorten de competitie met een uitduel tegen PEC Zwolle, precies een week later komt ADO Den Haag op bezoek in Stadion Galgenwaard. Tussendoor wacht nog het uitduel met FC Eindhoven in de achtste finales van de TOTO KNVB Beker.

DUIC Sport sprak na afloop met Sander van de Streek en aanvoerder Willem Janssen.