FC Utrecht sluit het jaar 2025 af met een nederlaag tegen de koploper

FC Utrecht heeft het jaar 2025 afgesloten met een nederlaag in eigen huis tegen koploper PSV. Ondanks dat de Domstedelingen op voorsprong kwamen, werd er toch met 1-2 verloren van de club uit Eindhoven. FC Utrecht staat hierdoor op de achtste plek van de Eredivisie.

FC Utrecht begon de eerste helft onrustig en rommelig, waarbij PSV veelal het spel bepaalde. Na iets meer dan twintig minuten voetbal kwam ook FC Utrecht langzaamaan tot leven en werd er meer en meer druk gezet op de Eindhovenaren. Rond de 29e minuut kwam FC Utrecht bijna op voorsprong via een mooi schot van Siebe Horemans op aangeven van Viktor Jensen. Het schot spatte echter uiteen op de paal, waarna de Domstedelingen de druk nog verder opvoerden.

Anderhalve minuut later viel dan alsnog de 1-0 via het hoofd van Mike van der Hoorn. Een piekfijne voorzet met links van Siebe Horemans kwam bij de lange verdediger terecht, maar de goal werd afgekeurd vanwege buitenspel. De VAR draaide de beslissing terug, en de goal werd alsnog goedgekeurd.

Tweede helft

De Domstedelingen kwamen vervolgens uit de kleedkamer alsof de wedstrijd al gespeeld was, en werden gemakkelijk in de eigen zestienmeter gedreven door PSV. Het wachten op de gelijkmaker duurde dan ook niet lang en in minuut 52 tikte PSV-spits Ricardo Pepi een lage voorzet soepel binnen in de verre hoek. Na een uur voetballen kwam het spel wat meer in evenwicht en waren er aanvallen over en weer.

Het was toch de koploper die het eerstvolgende doelpunt maakte in de 77e minuut uit een corner via Ivan Perisic. Zodoende moest FC Utrecht werken aan een slotoffensief. PSV-middenvelder Jerdy Schouten kreeg in de laatste minuten van de wedstrijd nog een tweede gele kaart, waardoor PSV met tien man kwam te staan. Ondanks dat FC Utrecht alles op alles zette, viel de gelijkmaker niet meer binnen.

Programma

Hoewel FC Utrecht wellicht meer verdiende, sluiten de Domstedelingen het jaar 2025 af met een nederlaag. FC Utrecht bezet hierdoor met 6 overwinningen en nederlagen, en 5 gelijke spelen de achtste plek van de Eredivisie. De ploeg van Ron Jans speelt de eerstvolgende wedstrijd op 9 januari uit tegen NEC. De midweek die daarop volgt speelt FC Utrecht in de achtste finale van de KNVB Beker in de Galgenwaard tegen FC Twente.