FC Utrecht speelt met rouwbanden voor overleden Frank Zilver (60): ‘Clubman pur sang’

Een oud-medewerker van FC Utrecht, Frank Zilver, is gisteren op 60-jarige leeftijd overleden. FC Utrecht speelt daarom morgen de oefenwedstrijd tegen RC Lens met rouwbanden. Ook ligt er vanaf vandaag een condoleanceboek bij de receptie van de Galgenwaard. Zilver was volgens FC Utrecht ‘een clubman pur sang’.

“FC Utrecht heeft met grote verslagenheid kennisgenomen van het overlijden van Frank Zilver”, schrijft de club in een bericht op site.

“Zilver was jarenlang in diverse functies aan de club uit de Domstad verbonden, onder meer als medewerker van de Fanshop en clubfotograaf. Hij was al geruime tijd ziek.”

𝘝𝘰𝘰𝘳 𝘢𝘭𝘵𝘪𝘫𝘥 𝘪𝘯 𝘰𝘯𝘴 𝘳𝘰𝘰𝘥-𝘸𝘪𝘵𝘵𝘦 𝘩𝘢𝘳𝘵, 𝘍𝘳𝘢𝘯𝘬. 𝘞𝘦 𝘨𝘢𝘢𝘯 𝘫𝘦 𝘮𝘪𝘴𝘴𝘦𝘯. 🕯 — FC Utrecht (@fcutrecht) July 25, 2024

‘Altijd typisch Utrechts’

Volgens FC Utrecht zijn er niet veel mensen “met meer kennis van en passie” voor de club dan Zilver. “Frank Zilver is namelijk een clubman pur sang. Zo eentje door wiens aderen rood-wit bloed stroomt.”

Zilver begon als supporter, werd vrijwilliger bij de SupportersVereniging FC Utrecht en kwam vervolgens in dienst. “Op kantoor is Zilver vele jaren de pater familias van het mediateam van de club. Voor collega’s is hij een vraagbaak. En aan vermakelijke anekdotes geen gebrek. Ook niet aan grapjes; voornamelijk oneliners. Soms subtiel, soms spijkerhard, altijd typisch Utrechts.”