FC Utrecht speelt opnieuw gelijk in de Eredivisie

FC Utrecht heeft zondagmiddag wederom een voorsprong uit handen gegeven. In de Galgenwaard eindigde de wedstrijd tegen FC Twente in een 1-1 stand, en mogen de Domstedelingen van geluk spreken dat de club uit Enschede niet een tweede doelpunt maakt in de slotfase van de wedstrijd. Het is de derde keer op rij dat FC Utrecht een Eredivisiewedstrijd gelijkspeelt.

Voorafgaand aan de wedstrijd bracht de Galgenwaard een eerbetoon uit aan David di Tomasso, de Franse verdediger van FC Utrecht, omdat hij twintig jaar geleden plotseling in zijn slaap overleed. FC Utrecht speelde in shirts met speciale bedrukking van Di Tomasso, en in de 4e minuut applaudisseerden de supporters massaal voor de ‘eeuwige nummer 4 van Utrecht’.

Victor Jensen

De eerste helft van de wedstrijd was allesbehalve spectaculair, maar in de tweede helft ontstonden er een stuk meer kansen. Het was uiteindelijk Victor Jensen, de topscorer die voor het eerst sinds 28 augustus weer in de basis stond, die in minuut 52 de openingstreffer maakte op aangeven van Miguel Rodriguez. Even later maakte ook Noah Ohio zijn comeback binnen de lijnen, nadat hij terug mocht keren bij het eerste elftal vanwege de afwezigheid van David Min. Uiteindelijk begon FC Utrecht langzaamaan in te zakken, en zette FC Twente de ploeg van Ron Jans steeds meer onder druk.

In de 82e minuut maakte Twente-verdediger Mats Rots de gelijkmaker, nadat hij bijna vrijuit de zestienmeter van FC Utrecht kon binnenlopen. De ploeg van voormalig FC Utrecht-trainer John van den Brom creëerde nog verschillende kansen in de slotfase, maar doelman Vasilis Barkas hield FC Utrecht in leven.

Programma

Nadat FC Utrecht al gelijk speelde tegen respectievelijk Telstar (1-1) en Go Ahead Eagles (2-2), hebben de Domstedelingen wederom slechts 1 punt binnengehaald. Komende donderdag wacht de Europa League-wedstrijd tegen het Engelse Nottingham Forest, die om 18.45 uur wordt afgetrapt in de Galgenwaard. Zondag 14 december speelt FC Utrecht om 16.45 uur de uitwedstrijd tegen NAC Breda.