FC Utrecht spreekt schande van ‘wangedrag’ supporters bij uitwedstrijd

FC Utrecht laat weten hoge straffen op te gaan leggen aan de supporters die tijdens de uitwedstrijd tegen Vitesse vuurwerk op het veld hebben gegooid. De club laat weten ‘absolute schande’ te spreken van het gedrag van de betreffende Utrecht-supporters.

Algemeen Directeur Thijs van Es noemt het voorval een ‘absoluut dieptepunt’. Een gedeelte van het uitvak bij Vitesse maakte zich schuldig aan het wangedrag. “Wij vinden het schandalig dat er massaal vuurwerk gegooid is in de richting van het veld, daar waar mensen zaten en spelers stonden”, zegt Van Es.

“Het mag duidelijk zijn dat dit in niets is waar FC Utrecht voor staat. Dit is het tegenovergestelde van het steunen van het team en onze club.” FC Utrecht laat weten beelden van het uitvak te hebben ontvangen van Vitesse.

Excuses

De club zegt ‘harde straffen’ op te leggen aan de verantwoordelijken voor de onrust. Van Es: “Verder willen wij vanuit onze club onze excuses aanbieden voor het wangedrag van de minderheid in het uitvak, die zich supporter willen noemen van onze club.”

De beelden van het vuurwerk op het veld zijn bekend, maar op de omloop van het uitvak tijdens Vitesse – FC Utrecht was het ook onrustig. Er was een brandje op de wc en er ontstonden confrontaties met de politie. #vitutr pic.twitter.com/Ouwhbsi1vr — Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) November 7, 2021