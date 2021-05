FC Utrecht stapt naar de rechter vanwege verplaatsen finale play-offs

FC Utrecht heeft woensdagavond na de zege op Groningen met 1-0 een plek in de finale van de play-offs bemachtigd. Maar wanneer die wedstrijd moet plaatsvinden is nog de vraag. FC Utrecht stapt naar de rechter omdat de KNVB de finale heeft verplaatst naar zondag.

Eigenlijk zou de finalewedstrijd tegen Feyenoord zaterdag plaatsvinden. Maar die dag is ook de finale van het Eurovisie Songfestival en de gemeente Rotterdam vreest te weinig politiecapaciteit te hebben voor beide evenementen.

De KNVB besloot daarom om de wedstrijd een dag te verplaatsen, maar dat is tegen het zere been van FC Utrecht. Volgens de Utrechters is het verplaatsen van de finale in strijd met de reglementen. FC Utrecht stapt daarom naar de rechter.