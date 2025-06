FC Utrecht start Europa League avontuur in Moldavië of Kosovo

FC Utrecht neemt het in de tweede voorronde van de Europa League kwalificatie op tegen Sheriff Tiraspol uit Moldavië of Prishtina uit Kosovo. Dat bleek na de loting die op woensdagmiddag plaatsvond. FC Utrecht begint met een uitwedstrijd en mag de terugwedstrijd in de Galgenwaard spelen.

Het tweeluik tussen Sheriff Tiraspol en Prishtina vindt plaats op donderdag 10 en 17 juli. FC Utrecht zal op donderdag 24 juli afreizen naar de winnaar van dit tweeluik. Op donderdag 31 juli speelt FC Utrecht dan de terugwedstrijd. Indien het tweeluik over beide wedstrijden in een gelijkspel eindigt, wordt er in de Galgenwaard twee keer met 15 minuten verlengd en volgt eventueel een strafschoppenserie.