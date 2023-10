FC Utrecht-supporters die plots niet welkom waren in Volendam krijgen geld terug ‘ongeacht de afwikkeling’

De FC Utrecht-supporters die vrijdag toch niet welkom waren bij de uitwedstrijd tegen Volendam krijgen hun geld terug. Dat meldt FC Utrecht dinsdag. De supporters waren al met de bus op weg toen de burgemeester van Edam-Volendam besloot dat de wedstrijd zonder uitsupporters gespeeld zou worden. FC Utrecht liet eerder al weten verbolgen te zijn over dit besluit en vraagt om meer uitleg.

De buscombi van FC Utrecht was al onderweg naar Volendam toen burgemeester Lieke Servers te kennen gaf dat de 400 Utrecht-supporters niet bij de wedstrijd aanwezig konden zijn. De directie en Raad van Commissarissen besloot solidair te zijn met de supporters. Zij reisden vrijdag ook niet af naar Volendam. Het supportershome van FC Utrecht opende de deuren om de wedstrijd op verschillende schermen uit te zenden.

Algemeen directeur van FC Utrecht Thijs van Es complimenteert de supporters voor de wijze waarop er ‘met dit onbegrijpelijke besluit is omgegaan’. “Velen hebben hun weg gevonden naar het supportershome, anderen hebben op diverse plekken de wedstrijd bekeken. Het staat buiten kijf dat deze uitsupporters, na een verpeste vrijdagavond, financieel gecompenseerd worden voor de gemaakte kosten”, aldus Van Es.

Geld terug

FC Utrecht gaat supporters die een ticket hadden voor de wedstrijd hun geld dus teruggeven. De club probeert de kosten te verhalen op de gemeente Edam-Volendam, maar directeur Thijs van Es laat weten dat Utrecht-supporters die een kaartje hadden gekocht hoe dan ook hun geld terugkrijgen.

Supporters die hun ticket online kochten, hebben het geld binnen drie werkdagen op hun rekening staan. Mensen die via de fanshop een kaartje hebben gekocht, kunnen hun geld daar terugkrijgen of mailen naar [email protected].

Reden voor weren van supporters

Inmiddels heeft FC Utrecht de gemeente Edam-Volendam ook verzocht om meer informatie te geven over de redenen van het besluit. De club hoopt er zo achter te komen waarom er ‘geen contact is geweest over signalen die ze bij de gemeente Edam-Volendam hebben opgevangen’ en op basis waarvan de supporters uiteindelijk geweerd zijn.