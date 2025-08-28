FC Utrecht supporters lopen in corteo naar Galgenwaard

Een groep van naar schatting zo’n 700 a 800 FC Utrecht-supporters verzamelde zich donderdagavond op het Ledig Erf. Vanuit hier liepen ze in corteo naar een uitverkochte Galgenwaard om Utrecht aan te moedigen tijdens de cruciale wedstrijd tegen HŠK Zrinjski Mostar.

De sfeer zat er goed in tijdens de corteo. De supporters droegen massaal fakkels en zongen liederen terwijl ze via de Venuslaan en de Rubenslaan naar het stadion liepen.

Europa League of Conference League

De terugwedstrijd tegen HŠK Zrinjski Mostar is van groot belang, omdat de winnaar van het tweeluik in de Europa League terechtkomt in plaats van de Conference League. FC Utrecht won de uitwedstrijd in Bosnië en Herzegovina met 0-2, waardoor de Domstedelingen een goede uitgangspositie hadden om door te stoten naar de groepsfase van de Europa League.

Kortgezegd zal FC Utrecht bij winst, gelijkspel of een nederlaag met maximaal één doelpunt verschil doorgaan naar de groepsfase van de Europa League. Lukt dat niet, dan wordt er verlenging en een eventuele strafschoppenserie gespeeld als HŠK Zrinjski Mostar na 90 minuten met twee doelpunten verschil voorstaat, of zullen de Domstedelingen bij een nederlaag van minimaal drie doelpunten verschil veroordeeld worden tot de groepsfase van de Conference League.

De loting van beide Europese toernooien vindt op vrijdagmiddag 29 augustus om 13.00 uur plaats. Het speelprogramma dat volgt uit de loting wordt uiterlijk zondag gedeeld door de UEFA.