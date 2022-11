FC Utrecht-supporters niet welkom bij uitwedstrijd tegen FC Twente; club is niet te spreken over ‘plotseling besluit’

De wedstrijd FC Twente – FC Utrecht wordt op 22 januari 2023 op last van de gemeente Enschede gespeeld zonder uitsupporters uit Utrecht. FC Utrecht is niet te spreken over het besluit en vindt dat door de gemeente Enschede ‘een route wordt ingezet die niet in het belang is van de voetbalsupporters en alle clubs in het betaald voetbal in Nederland’.

FC Utrecht zegt ‘indirect’ op de hoogte te zijn gebracht van het besluit dat de burgemeester van Enschede heeft genomen. Volgens algemeen directeur van FC Utrecht Thijs van Es kwam het besluit dan ook als een verrassing.

“Deze week is door burgermeester Bleker (de burgemeester van Enschede, red.) dit besluit genomen, op basis van een wedstrijd uit september 2021. Door vanuit het openbaar bestuur plots en zonder enige vorm van overleg het besluit te nemen om uitsupporters niet toe te staan, maak je ook de keus om de samenwerking tussen clubs onderling en de rol van de KNVB in preventie van ongewenst gedrag niet serieus te nemen”, zegt Van Es.

Rondom de wedstrijd tussen FC Twente en FC Utrecht in september 2021 waren er ongeregeldheden, waaronder het gooien van bekers vanuit het bezoekersvak. Ook werden diverse vernielingen aangericht.

Verwijdering in plaats van verbinding

Volgens Van Es wordt er bij FC Utrecht met supporters, politie, het Openbaar Ministerie en de burgemeester ‘hard en intensief’ samengewerkt om te zorgen dat de sfeer en beleving in het voetbalstadion positief is.

“Het collectief uitsluiten van supporters ontwikkelt zich inmiddels breder binnen Nederland en zorgt voor verwijdering in plaats van verbinding”, vindt Van Es. “Verbinding die juist nu nodig is om samen op te trekken tegen onacceptabel gedrag in woord en daad door individuen in de stadions en daarbuiten. Door het collectief stellen van duidelijke grenzen met consequenties, en het bekrachtigen van positief gewenst gedrag.”

In gesprek

FC Utrecht is naar eigen zeggen altijd voorstander van spelen met thuis- en uitpubliek, ‘zoals voetbal hoort te zijn volgens ons’. “In onze ogen moet er altijd gezocht worden naar oplossingen, door clubs, supporters en samen met de KNVB en openbaar bestuur”, zegt Van Es. “Dit om te voorkomen dat plots collectief maatregelen zich voordoen, waar welwillende supporters de dupe van zijn, zoals nu het geval is.”

FC Utrecht heeft besloten om geen bestuurlijke kaarten af te nemen voor de wedstrijd. Ook wil de club in gesprek met de betrokken partijen.