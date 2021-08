FC Utrecht teleurgesteld in kabinetsbesluit: tot 1 september tweederde van publiek welkom

De KNVB en betaaldvoetbalclubs, waaronder FC Utrecht, zeggen teleurgesteld te zijn in het besluit dat het demissionaire kabinet maandagochtend genomen heeft. Het kabinet besloot om de beperkende coronamaatregelen voor stadionbezoek te verlengen tot en met 1 september.

“Door het besluit van het kabinet mogen we bij de wedstrijden in augustus maar 2/3 (67%) van het aantal bezoekers ontvangen in de stadions”, stellen de organisaties in een gezamenlijk statement. “Dit is opnieuw een zware teleurstelling voor iedereen in het voetbal. Wij doen er alles aan in onze macht om risico’s tot een minimum te beperken.”

De KNVB, Eredivisie CV en Keuken Kampioen Divisie vinden bovendien dat het voetbal ‘beschikt over deskundige en professionele veiligheidsorganisatie’ die zorgen voor een veilige omgeving. “Dat is gebleken op basis van de fieldlabresultaten en ook uit recent georganiseerde wedstrijden met publiek (inclusief testbewijzen) blijkt dat het voetbal haar zaken goed op orde heeft. […] Het probleem rondom controle en handhaving speelt niet in het voetbal, maar in de (nacht)horeca”, stellen de drie organisaties.

Testen voor Toegang

Ook noemen ze de protocollen en het Testen voor Toegang in het voetbal ‘zeer effectief’ om de gezondheid en veiligheid van het publiek te waarborgen. “Deze beperkende maatregel is dan ook puur voor de bühne”, vinden ze.

“De besmettingen nemen snel af en de ziekenhuisopnames stabiliseren. Het ligt in de lijn der verwachting dat we dan weer kunnen opschalen naar 100% publiek in de stadions. Dit zullen we ook kenbaar maken richting het kabinet in gesprekken die wij de komende weken voeren”, is te lezen in het statement.

Evenementen en festivals

Het demissionaire kabinet maakte maandagochtend bekend hoe het de komende weken verdergaat met evenementen en festivals. Voorlopig kunnen vanaf 14 augustus alleen kleine eendaagse buitenfestivals onder strikte voorwaarden doorgaan. Op 13 augustus moet tijdens een nieuwe persconferentie duidelijk worden hoe het de komende weken en maanden verdergaat.