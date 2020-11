FC Utrecht-trainer John van den Brom vertrekt mogelijk naar het Belgische Racing Genk

De hoofdtrainer van FC Utrecht, John van den Brom, vertrekt waarschijnlijk bij de club. Verschillende media schrijven dat hij aan de slag gaat bij het Belgische RC Genk.

John van den Brom tekende in 2019 een contract voor drie seizoenen bij de club. Hij had toen een aflopend contract bij AZ dat niet verlengd zou worden. Van den Brom volgde in Utrecht Dick Advocaat op.

Nu is bekend dat Van den Brom waarschijnlijk aan de slag gaat bij KRC Genk in België. De clubs zouden eruit zijn, nu moet de trainer nog tot overeenstemming komen. Hij wordt in Genk de opvolger van de naar Kopenhagen vertrokken Jess Thorup.