FC Utrecht valt van roze wolk

Na de eclatante overwinning op Ajax twee weken geleden, was het AZ Alkmaar die FC Utrecht er zonder enige schroom vanaf donderde. Ik vraag mij dan ook oprecht weer af: hoe komt dit toch? Wat is er de afgelopen 2 weken gebeurd in hemelsnaam? Waar was de passie en strijd? Waar was FC Utrecht, welke zo graag mee wil doen zo dicht mogelijk tegen de top aan? Natuurlijk staan we nog netjes op de derde plaats. Vierendertig wedstrijden winnen doet natuurlijk geen team, maar we hebben al onnodig punten laten liggen. Gezien de situatie bij AZ Alkmaar, dachten wij echt dat FC Utrecht punten zou pakken. Echter, na twaalf minuten wisten wij al genoeg. Puur persoonlijke fouten deden FC Utrecht de das om.

Net voor rust was er weer een dramavoorstelling in het zestienmetergebied voor keeper Paes. En ja hoor, de 3 – 0 kwam op het scorebord. Paes was in de Johan Cruijff Arena de ongekroonde koning. In Alkmaar slechts een lakei. Maar ook het gehele elftal verdiende het predicaat koning niet. Wat een verschil met twee weken terug. Hoe komt het toch? Ze weten hoe het moet, tactisch, technisch en karakter. Maar is het wellicht het ondergeschoven kindje? Mentaal!

Twee weken lang gecomplimenteerd worden door Jan en alleman. Dan land je vanzelf op de roze wolk. AZ Alkmaar was FC Utrecht op alle gebieden de baas. De ruim 700 meegereisde FC Utrecht-fans lieten het gelaten begaan. Het ‘schaam je kapot’ klonk niet vanuit het uit-vak. En dat verbaasde mij niets. De selectie had natuurlijk zelf ook wel door dat het ver onder nul was.

Maar ze moeten de rug rechten. Aanstaande zaterdagavond Heerenveen thuis. Voorafgaand aan deze wedstrijd een moment van aandacht voor de onlangs op drieënvijftig jarige leeftijd overleden Jan Rolink. Wereldberoemd in Utrecht en wijde omstreken. Tegen Heerenveen zal het toch weer moeten gebeuren willen wij plaats drie zekeren. Paes zal weer in de basis staan. En wat met Mahi? Wat een pech heeft hij toch. Behoort nog steeds tot mijn favoriete spelers. Gelukkig heeft Maher verlengd. Hopelijk blijft hij constant en van grote waarde. We gaan het weer bekijken zaterdagavond om 18.45 uur.

Na Heerenveen volgt op dinsdagavond de bekerwedstrijd tegen Stedeco. Daar moet je geen genade tonen. Een uitslag van 1 – 8 zou mij niet verbazen. Er komt gelijk in mijn herinnering een wedstrijd tegen Noordwijk op. Ook voor de beker. Ik dacht een wedstrijd met 3 – 0 verloren door FC Utrecht. Hans van Breukelen des duivels. Hopelijk valt dit niet ten deel aan Jordy Zuidam. Daarom is het zaak dat FC Utrecht de boel op scherp zet. Met name: mentaal.

De selectie kan de komende tien dagen laten zien dat de huidige derde plaats in de competitie geen toeval is. Ik heb het met eigen ogen gezien. De winst in Amsterdam was dik verdiend. Op basis van inzet, tactiek en mentale weerbaarheid. Maar waakzaamheid is geboden. Als de selectie niet honderd procent geeft, dan kan zelfs Willem 2 op zondag 31 oktober stunten in de Galgenwaard. Het zou wel eens de wedstrijd kunnen worden om plaats drie. Willem 2 doet het verrassend goed. Hoogste tijd om Willem 2 van de Brabantse roze wolk te stoten.