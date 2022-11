FC Utrecht-verdediger Django Warmerdam dit jaar niet meer in actie vanwege zware knieblessure

Django Warmerdam komt dit seizoen niet meer in actie. De verdediger van FC Utrecht liep een zware knieblessure op in de bekerwedstrijd tegen Sportlust ’46.

De blessure van Warmerdam is inmiddels nader onderzocht en daaruit blijkt dat de linkback onder het mes moet. Daarna wordt meer duidelijk over hoe lang hij nodig heeft om te herstellen, maar zeker is dat hij maandenlang niet in actie kan komen.

“Het valt me zwaar dat ik de komende tijd niet mijn bijdrage kan leveren aan het team, maar me moet richten op mijn herstel. Dat ik deze blessure heb opgelopen op het moment dat ik juist weer basisspeler was, maakt het extra wrang”, aldus Warmerdam. “Die mentale tik heb ik verwerkt. Nu ga ik er alles aan doen fysiek ook weer volledig te herstellen en zo snel mogelijk weer op het trainingsveld te staan.”