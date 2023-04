FC Utrecht verhoogt prijzen voor seizoenkaarten volgend seizoen voor het eerst sinds 2018

FC Utrecht gaat voor het eerst in vijf jaar de prijzen voor de seizoenkaarten verhogen. De prijzen van de seizoenkaarten stijgen met bedragen tussen de 19 en 54 euro. Reguliere seizoenkaarten kosten voor het volgend seizoen tussen de 239 en 425 euro. Gouden seizoenkaarten gaan tussen de 339 en 589 euro kosten.

De prijzen van losse tickets gingen afgelopen jaren wel twee keer omhoog, maar de club ontkomt er naar eigen zeggen niet aan om de seizoenkaarten nu ook duurder te maken. De laatste keer dat dat gebeurde, was in het seizoen 2018/2019.

“De Utrechtse FC ontkomt er nu niet aan ook voor de meest trouwe supporters een prijsverhoging door te voeren. Dat heeft alles te maken met het feit dat FC Utrecht, net als vele andere bedrijven, inmiddels al jaren geconfronteerd wordt met oplopende kosten, die het organiseren van een wedstrijd steeds duurder maken”, is te lezen op de website van FC Utrecht.

Seizoenkaarten worden tussen de 19 en 54 euro duurder dan nu. De absolute prijsstijgingen verschillen per seizoenkaart. Zo betalen supporters op de Bunnikside en de Cityside volgend seizoen negentien euro meer dan nu. Gouden Seizoenkaarten voor deze tribunes zijn 29 euro duurder dan dit seizoen. De grootste absolute stijging is er in vak C, D en E van de Noordtribune. Seizoenkaarthouders gaan daar veertig euro meer betalen en een Gouden Seizoenkaart wordt voor die vakken 54 euro duurder. Op de website van FC Utrecht zijn voor elk vak de nieuwe prijzen te vinden.