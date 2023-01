FC Utrecht verhuurt Mimoun Mahi voor rest van het seizoen aan SC Cambuur

Aanvaller Mimoun Mahi (28) van FC Utrecht maakt dit seizoen af bij SC Cambuur. FC Utrecht verhuurt Mahi voor de tweede seizoenshelft aan de club uit Leeuwarden.

Mimoun Mahi kwam in de zomer van 2020 transfervrij van FC Zürich naar FC Utrecht en speelde sindsdien vijftig officiële wedstrijd, maar hij kwam dit seizoen onder meer vanwege blessures nog maar twee keer in actie. Hij maakte voor FC Utrecht in totaal dertien doelpunten en was goed voor zeven assists.

“Mimoun heeft, na zijn blessureleed, baat bij het maken van zoveel mogelijk speelminuten om weer topfit te worden”, zegt technisch directeur Jordy Zuidam. “Op dit moment is het perspectief daarop bij ons simpelweg geringer dan in Leeuwarden bij SC Cambuur. Die situatie zorgde ervoor dat wij en Mimoun openstonden voor deze tijdelijke overstap. We wensen Mimoun een succesvolle tweede seizoenshelft toe in Friesland.”

In Leeuwarden komt Mimoun Mahi een oude bekende tegen. FC Utrecht’er Remco Balk komt sinds juni vorig jaar op huurbasis uit voor SC Cambuur.