FC Utrecht verkoopt David Jensen aan New York Red Bulls

David Jensen vervolgt zijn loopbaan in de Verenigde Staten. De bij FC Utrecht op het tweede plan geraakte doelman is verkocht aan New York Red Bulls in de Major League Soccer. De 27-jarige Deen kwam in vier jaar tijd tot 112 officiële wedstrijden voor FC Utrecht.

Jensen tekende in de zomer van 2016 bij FC Utrecht waar hij na een blessure van doelman Robbin Ruiter in november van dat jaar debuteerde onder de lat. Die plek raakte hij vervolgens niet meer kwijt. Tot het begin van het huidige seizoen. Na de voor FC Utrecht teleurstellend verlopen Europese campagne, startte Maarten Paes in augustus in de uitwedstrijd bij ADO Den Haag aan het Eredivisieseizoen. Jensen keepte sindsdien alleen nog in het bekerduel tegen Excelsior’31 en tijdens twee wedstrijden van Jong FC Utrecht.

“David heeft de voorbije jaren veel betekend voor FC Utrecht, maar gezien de huidige doelmannenpikorde was een overgang naar een andere club voor hem op dit moment het beste”, zegt technische directeur Jordy Zuidam over de transfer. ““We hebben David de afgelopen periode de kans gegeven om op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging. Die heeft hij nu gevonden in de Verenigde Staten. Met New York Red Bulls hebben we een overeenstemming kunnen bereiken over de transfer waarmee alle partijen tevreden zijn.”