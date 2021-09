FC Utrecht verkoopt Gyrano Kerk aan Lokomotiv Moskou: ‘Een van duurste transfers voor Utrecht ooit’

Gyrano Kerk gaat zijn loopbaan vervolgen bij de Russische voetbalclub Lokomotiv Moskou. Verschillende media melden dat FC Utrecht zo’n zeven miljoen euro ontvangt voor de aanvaller, daarmee zou het een van de duurste transfers voor de club uit Utrecht zijn.

Kerk was al sinds 2012 betrokken bij FC Utrecht. Via de jeugdteams en een verhuurperiode aan Helmond Sport ontwikkelde hij zich tot basisspeler in het hoofdteam. Kerk speelde in totaal 175 officiële partijen namens FC Utrecht.

“Al geruime tijd stond Gyrano in de belangstelling van diverse buitenlandse clubs. Eind vorige week namen de onderhandelingen een dusdanige wending, dat het tot een akkoord kwam met Lokomotiv Moskou”, vertelt Technisch Directeur Jordy Zuidam van FC Utrecht.

“De realisatie van een dergelijke transfer is belangrijk voor de continuïteit van FC Utrecht. In die zin stemt deze deal tot tevredenheid, al is het vertrek van Gyrano op sportief vlak natuurlijk een aderlating. Gyrano was, met zijn snelheid, wendbaarheid en onvoorspelbaarheid, altijd iemand die voor gevaar zorgde en voor een doorbraak in een wedstrijd kon zorgen.”